Наслідки роботи артилерії з територіальної оборони показали у Генштабі ЗСУ. Вони опублікували відео розбитої техніки російських загарбників, але була знищена артилерійським вогнем українських захисників.

Варте уваги "Здали все, що знали": азовці відбили атаку росіян біля Гуляйполя та взяли полонених

Сталося це на Запорізькому напрямку. Однак де саме – в Генштабі вирішили не уточнювати.

Так само невідома й остаточна кількість втрат окупантів. На відео лише потрапила знищена техніка.

Відео знищеної техніки окупантів