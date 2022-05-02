На Запорожье ВСУ обезвредили почти 80 оккупантов и превратили в металлолом много техники

2 мая 2022 , 12:43
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Анатолий Куртев

ВСУ уничтожили около 80 российских оккупантов в Запорожье. Они превратили много вражеской техники в металлолом.

Среди уничтоженной техники есть 6 танков. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев 2 мая.

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При всей сложности ситуации, украинские воины удерживают занятые рубежи и позиции и наносят врагу значительные потери,
– пишет Куртев.

ВСУ в Запорожье уничтожили 49 оккупантов и еще 30 ранили. Также они ликвидировали:

  • 6 "Градов";
  • 6 танков;
  • 6 боевых бронированных машин;
  • 4 беспилотника;
  • 2 зенитных комплекса;
  • 2 миномета;
  • 4 единицы автомобильной техники.

Анатолий Куртев говорит, что в некоторых районах Запорожской области продолжаются тяжелые бои. Вражеские войска пытались прорваться через линию обороны небольшими группами. Но сделать им это, конечно, не удалось.

Фейк о зерне в Запорожье

Российские оккупанты распространяют в своих телеграм-каналах ложь о том, что фермеры Запорожской области якобы добровольно продают зерно в Россию и Крым. Секретарь Запорожского горсовета отмечает: это фейк.

На самом деле захватчики под дулами автоматов заставляют фермеров продавать зерно по ценам вдвое ниже. Или вообще воруют его.

Призываю вас быть ответственными. Не верьте рашистской пропаганде и пользуйтесь только проверенными источниками информации,
– подчеркнул Анатолий Куртев.

Потери врага по состоянию на 2 мая

  • личного состава – около 23 800, то есть +300 человек ликвидировано;
  • танков – 1 048 (+22) единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 519 (+48) единиц;
  • артиллерийских систем – 459 (+8) единиц;
  • РСЗО – 152 (+1) единицы;
  • средств ПВО – 80 единиц;
  • самолетов – 194 (+2) единицы;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники – 1 824 (+28) единицы;
  • кораблей/катеров – 8 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26) единица;
  • специальной техники – 38 (+6) единиц;
  • крылатые ракеты – 84 единицы.

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Автор: Марта Кушка