На Запорожье ВСУ обезвредили почти 80 оккупантов и превратили в металлолом много техники
Источник:Анатолий Куртев
ВСУ уничтожили около 80 российских оккупантов в Запорожье. Они превратили много вражеской техники в металлолом.
Среди уничтоженной техники есть 6 танков. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев 2 мая.
Обратите внимание В Мариуполе начался новый этап эвакуации мирных жителей
При всей сложности ситуации, украинские воины удерживают занятые рубежи и позиции и наносят врагу значительные потери,
– пишет Куртев.
ВСУ в Запорожье уничтожили 49 оккупантов и еще 30 ранили. Также они ликвидировали:
- 6 "Градов";
- 6 танков;
- 6 боевых бронированных машин;
- 4 беспилотника;
- 2 зенитных комплекса;
- 2 миномета;
- 4 единицы автомобильной техники.
Анатолий Куртев говорит, что в некоторых районах Запорожской области продолжаются тяжелые бои. Вражеские войска пытались прорваться через линию обороны небольшими группами. Но сделать им это, конечно, не удалось.
Фейк о зерне в Запорожье
Российские оккупанты распространяют в своих телеграм-каналах ложь о том, что фермеры Запорожской области якобы добровольно продают зерно в Россию и Крым. Секретарь Запорожского горсовета отмечает: это фейк.
На самом деле захватчики под дулами автоматов заставляют фермеров продавать зерно по ценам вдвое ниже. Или вообще воруют его.
Призываю вас быть ответственными. Не верьте рашистской пропаганде и пользуйтесь только проверенными источниками информации,
– подчеркнул Анатолий Куртев.
Потери врага по состоянию на 2 мая
- личного состава – около 23 800, то есть +300 человек ликвидировано;
- танков – 1 048 (+22) единиц;
- боевых бронированных машин – 2 519 (+48) единиц;
- артиллерийских систем – 459 (+8) единиц;
- РСЗО – 152 (+1) единицы;
- средств ПВО – 80 единиц;
- самолетов – 194 (+2) единицы;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники – 1 824 (+28) единицы;
- кораблей/катеров – 8 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26) единица;
- специальной техники – 38 (+6) единиц;
- крылатые ракеты – 84 единицы.
Обратите внимание – В Белгороде снова слышали взрывы, а в небе заметили неизвестное сияние: видео