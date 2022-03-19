В Запорожье закрыли железнодорожный вокзал на время двухдневного комендантского часа

В Запорожье во время комендантского часа будет полностью закрыт железнодорожный вокзал. Эти временные ограничения будут касаться не только жителей города.

Об этом в "Укрзалізниці" сообщили 19 марта. Именно в этот день было принято решение о введении комендантского часа. Он продлится до 6 часов утра 21 марта.

Тоже там После ракетного обстрела: в пригороде Запорожья 9 человек погибли и 17 ранены

Еще отправят последний рейс

В течение этих 2 дней на вокзале полностью запрещена любая посадка и высадка гражданских пассажиров. В день закрытия в 16:05 должен отправиться последний эвакуационный рейс – №86 Днепр – Львов/Ковель.

Поезда возобновят движение по станции Запорожья после комендантского часа. Берегите себя и поддерживайте ВСУ,

– написали в Укрзализныце.

Следует заметить, что Запорожье – не первый украинский город, где ввели столь длительный комендантский час. Ранее такое же решение принимали в Киеве. Это нужно прежде всего для более эффективной борьбы с вражескими ДРГ.

Железнодорожное сообщение по состоянию на 19 марта / Изображение Укрзализныци

К теме – Какая ситуация в Запорожье 19 марта: смотрите видео