Очень странная история, – эксперт отреагировала на заявление Путина о контроле над ЗАЭС

Глава Кремля заявил, что якобы США хотят совместно с Россией управлять оккупированной россиянами Запорожской АЭС и рассматривают вариант предоставлять Украине электроэнергию. Однако из-за отсутствия Каховского водохранилища эта атомная станция работать не сможет.

Об этом в эфире 24 Канала отметила эксперт по энергетике, соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная, объяснив, что не видит в 10-летней перспективе возможности восстановить дамбу.

Судьба ЗАЭС: какие есть предложения?

Эксперт по энергетике указала на то, что если размышлять над судьбой ЗАЭС, то следует принимать во внимание ряд юридических вопросов. Например, ни одной международной конвенцией по ядерной безопасности не предусмотрено совместное управление АЭС. Согласно конвенции, ответственность за безопасность атомной электростанции несет оператор объекта, а это "Энергоатом".

Во-вторых, как отметила Кошарная, обязательно должен осуществлять государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере использования ядерной энергии национальный регулятор. Это в данном случае государственная инспекция ядерного урегулирования Украины.

Кроме того, есть ряд резолюций Генассамблеи ООН, конференции и совета управляющих МАГАТЭ о том, что необходимо срочно демилитаризовать Запорожскую АЭС и передать ее под контроль компетентных органов.

Россией эта резолюция не выполняется, а эти слухи о намерениях США осуществлять там майнинг – это очень странная история, потому что как же тогда Устав ООН? Это предложение нежизнеспособно, как и те, что звучали в СМИ о формуле управления Украины и США 50 на 50. А кто в этом случае будет охранять ЗАЭС, американские морские пехотинцы? Уверена, что нет,

– озвучила Кошарная.

Россия, по ее убеждению, ни в коем случае не согласится на передачу ЗАЭС под контроль Украины и Соединенных Штатов. Все эти предложения вокруг Запорожской атомной электростанции, как подытожила эксперт по энергетике, является нарушением норм международного права и Устава ООН.

Заметьте! Экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко отметил,, что без украинских специалистов запустить в работу оборудование ЗАЭС не удастся. Кроме того, надо провести аудит станции. Он напомнил, что россияне уничтожили градирню. Эксперт допускает, что статус ЗАЭС мог бы быть экстерриториальным.

Совместное управление ЗАЭС: какие заявления звучат?