Используем как козырь, – Андрющенко сказал, какую роль ЗАЭС может сыграть в переговорах

Ключевым вопросом на переговорах остается контроль над оккупированной Запорожской атомной станцией. Владимир Путин соглашается только на совместное управление с американцами и отвергает Украину.

Россияне выйдут с территории ЗАЭС только если их оттуда выбить. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что это худший сценарий с точки зрения безопасности.

Как могут использовать ЗАЭС на переговорах?

К сожалению, вместо того, чтобы заставить врага выйти из оккупированной станции через дипломатическое давление и санкции – наш главный союзник продолжает договариваться с агрессором. Более того, начинает с ним совместную и никому непонятную игру.

Самостоятельно россияне не уйдут с ЗАЭС. Никакие договоренности на них не подействуют. Это может сработать только, если мы победим Россию по образцу Первой мировой войны.

Но для этого роль США должна быть совсем другой. Возможно, в итоге мы используем ЗАЭС как козырь, который, например, обменяем на территории Донбасса или другие дополнительные бонусы для себя в рамках компромисса,

– добавил Петр Андрющенко.

Не стоит надеяться, что мы полноценно вернем контроль над станцией. К тому же озвучивают, что 50% контроля может перейти к Америке. Тогда Соединенные Штаты смогут самостоятельно ими управлять и, возможно, передадут России. Все это свидетельствует, что Украина рассматривает определенные компромиссы.

Важно, как мы их используем. Также нам нужно поднимать вопрос людей, которые находятся на ЗАЭС и на оккупированных территориях. Пользуясь вопросом станции мы можем продвигать пункты, которые нам необходимы.

В российских тюрьмах находятся десятки тысяч людей. Думаю, украинское общество согласиться, чтобы часть Запорожской АЭС обмены на наших граждан. Вопрос только встречных условий и компромиссов,

– сказал руководитель Центра изучения оккупации.

С другой стороны мы недостаточно обращаем внимание на Энергодар и станцию, которая там расположена. Ведь россияне превратили ее в военные базу, разместили свои подразделения и даже хочу запустить первый реактор.

Что в мирном плане говорят о ЗАЭС?