россия хочет, чтобы миссия МАГАТЭ заехала из временно оккупированного Крыма. Об этом для 24 канала рассказал политолог Александр Антонюк.

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"Таким образом россия хочет легализовать оккупированные территории. МАГАТЭ на такую вещь не идет, а ставка поднята. В кремле хоть идиоты сидят, но они тоже хотят жить. Они подняли большие ставки, чем готовы реализовать", – сказал политолог.

Как могут действовать оккупанты

По словам Антонюка, то, что россия согласилась принять миссию МАГАТЭ, не означает отмены рисков. Ядерная угроза все еще есть.

В этом случае члены НАТО дискутируют между собой, применять пятую статью или нет. россия использует МАГАТЭ в таком плане, чтобы удержать ситуацию. Я не исключаю ситуации, когда они рассматривают вариант даже ухода из Запорожской АЭС, как они под давлением сделали касательно Чернобыльской АЭС,

– сказал Антонюк.

По мнению политолога, для оккупантов есть вариант удержать "красивое лицо", поскольку даже ситуация в Крыму демонстрирует, что у россии больше блефа, а не реальных мощностей.

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Политолог считает, что сейчас стоит вопрос, чтобы не произошло никаких аварий на ЗАЭС, утечек опасных веществ или обстрелов.

"Если мы говорим о деоккупации ЗАЭС, то, конечно, Вооруженные Силы, не будут действовать напрямую. Чтобы ее деоккупировать, следует делать обходной маневр Энергодара и брать город в кольцо", – отметил Антонюк.

Что известно о миссии МАГАТЭ

Сейчас в МАГАТЭ сформировали состав комиссии, которая направляется к Запорожской АЭС. Туда приедет руководитель организации Рафаэль Мариано Гросси и более 10 экспертов из разных стран. Известно, что там не представлены США и Великобритания.

Обратите внимание – Антонюк о ситуации на Запорожской АЭС: смотрите видео