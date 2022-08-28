россия хочет, чтобы миссия МАГАТЭ заехала из временно оккупированного Крыма. Об этом для 24 канала рассказал политолог Александр Антонюк.
На тему На Запорожской АЭС существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ
"Таким образом россия хочет легализовать оккупированные территории. МАГАТЭ на такую вещь не идет, а ставка поднята. В кремле хоть идиоты сидят, но они тоже хотят жить. Они подняли большие ставки, чем готовы реализовать", – сказал политолог.
Как могут действовать оккупанты
По словам Антонюка, то, что россия согласилась принять миссию МАГАТЭ, не означает отмены рисков. Ядерная угроза все еще есть.
В этом случае члены НАТО дискутируют между собой, применять пятую статью или нет. россия использует МАГАТЭ в таком плане, чтобы удержать ситуацию. Я не исключаю ситуации, когда они рассматривают вариант даже ухода из Запорожской АЭС, как они под давлением сделали касательно Чернобыльской АЭС,
– сказал Антонюк.
По мнению политолога, для оккупантов есть вариант удержать "красивое лицо", поскольку даже ситуация в Крыму демонстрирует, что у россии больше блефа, а не реальных мощностей.
Заметьте Оккупанты пытают работников Запорожской АЭС, чтобы те молчали о рисках для станции
Политолог считает, что сейчас стоит вопрос, чтобы не произошло никаких аварий на ЗАЭС, утечек опасных веществ или обстрелов.
"Если мы говорим о деоккупации ЗАЭС, то, конечно, Вооруженные Силы, не будут действовать напрямую. Чтобы ее деоккупировать, следует делать обходной маневр Энергодара и брать город в кольцо", – отметил Антонюк.
Что известно о миссии МАГАТЭ
Сейчас в МАГАТЭ сформировали состав комиссии, которая направляется к Запорожской АЭС. Туда приедет руководитель организации Рафаэль Мариано Гросси и более 10 экспертов из разных стран. Известно, что там не представлены США и Великобритания.
Обратите внимание – Антонюк о ситуации на Запорожской АЭС: смотрите видео