росія хоче, щоб місія МАГАТЕ заїхала з тимчасово окупованого Криму. Про це для 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк.

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"Таким чином росія хоче легалізувати окуповані території. МАГАТЕ на таку річ не йде, а ставка піднята. В кремлі хоч ідіоти сидять, але вони також хочуть жити. Вони підняли більші ставки, ніж готові реалізувати", – сказав політолог.

Як можуть діяти окупанти

За словами Антонюка, те, що росія погодилася прийняти місію МАГАТЕ, не означає скасування ризиків. Ядерна загроза все ще є.

У цьому випадку члени НАТО дискутують між собою, чи застосовувати п'яту статтю, чи ні. росія використовує МАГАТЕ в такому плані, щоб втримати ситуацію. Я не відкидаю ситуації, що вони розглядають варіант навіть відходу із Запорізької АЕС, як вони під тиском зробили стосовно Чорнобильської АЕС,

– сказав Антонюк.

На думку політолога, для окупантів є варіант втримати "красиве обличчя", оскільки навіть ситуація в Криму демонструє, що в росії більше блефу, а не реальних потужностей.

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Політолог вважає, що наразі стоїть питання, щоб не сталося жодних аварій на ЗАЕС, витоків небезпечних речовин чи обстрілів.

"Коли ми говоримо про деокупацію ЗАЕС, то, звісно, Збройні Сили, не діятимуть напряму. Щоб її деокупувати, слід робити обхідний маневр Енергодару й брати місто в кільце", – зазначив Антонюк.

Що відомо про місію МАГАТЕ

Наразі у МАГАТЕ сформували склад комісії, яка прямує до Запорізької АЕС. Туди приїде очільник організації Рафаель Маріано Гроссі та більше ніж 10 експертів з різних країн. Відомо, що там не представлені США та Велика Британія.

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