У такому разі немає жодного сенсу й продовжувати фінансувати цю організацію. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт у питаннях енергетики Геннадій Рябцев.

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Чи зможе росія перепідключити ЗАЕС

Фахівець пояснив, що для перепідключення Запорізької АЕС на російську енергомережу необхідно, аби диспетчер мав усю інформацію про роботу південної енергетичної системи України.

Отримувати цю інформацію він навряд зможе, адже немає фізичної можливості. Зробити так, щоб АЕС забезпечувала Крим чи інші окуповані території? Окуповані території вона й так зараз забезпечує,

– зауважив Геннадій Рябцев.

Щодо Криму, відзначає він, одна лінія електропередачі завжди є ненадійною, враховуючи наявність українських партизанів на окупованих територіях.

Водночас він відзначив ризики для енергетичної безпеки в умовах, коли станція окупована, а на її території розташоване важке озброєння, а з території поблизу ЗАЕС тривають обстріли українських позицій.

"На жаль, ми бачимо, що МАГАТЕ обмежується лише висловлюванням глибого занепокоєння. Потрібна постійна моніторингова місія МАГАТЕ на ЗАЕС, щоб світ знав об'єктивну інформацію про те, що відбувається в кожному з корпусів", – наголосив експерт з енергетики.

Геннадій Рябцев про ситуацію на ЗАЕС і бездіяльність МАГАТЕ: дивіться відео

Вплив росії на МАГАТЕ

Фахівець також зазначив, що росія як одна з провідних ядерних держав, що володіє повним ядерним циклом, працює в МАГАТЕ й має на неї значний вплив.

Водночас це не означає, що міжнародна організація має виконувати всі забаганки одного з її членів. Україна теж є членом цієї організації. Тож вона має зробити все, щоб гарантувати безпеку ядерних об'єктів, зокрема через міжнародні механізми.

Якщо ця організація не спроможна щось зробити, то потрібно помахати їй ручкою і сказати: все, працюйте там зі своїми росіянами, цілуйтеся з ними й надалі,

– заявив Геннадій Рябцев.

За його словами, в такому разі немає жодного сенсу в існуванні такої бюрократичної структури. Зокрема, для України немає сенсу сплачувати внески для існування МАГАТЕ.

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