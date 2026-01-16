В МАГАТЭ заявили о временном прекращении огня вокруг Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что им удалось достичь согласия сторон на локальное прекращение огня вокруг оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

О чем заявили в МАГАТЭ?

Ожидается, что в ближайшие дни специалисты оператора украинской электросети начнут ремонтные работы на линии электропередач напряжением 330 кВ, которая была повреждена и отключена 2 января в результате обстрелов.

В МАГАТЭ отметили, что крупнейшая в Европе атомная электростанция сейчас зависит от единственной функционирующей основной линии электропередач напряжением 750 кВ.

Отмечается, что команда МАГАТЭ уже отправилась из Вены, чтобы наблюдать за проведением ремонтных работ.

МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности на ЗАЭС и предотвращения ядерной аварии во время конфликта,

– заявил Рафаэль Гросси.

Справка. Запорожская АЭС находится под контролем россиян с марта 2022 года. С тех пор станция более десяти раз оставалась полностью без питания из-за российских обстрелов.

Ситуация на ЗАЭС: последние новости