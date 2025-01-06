В агентстве заявили, что это стало еще одной угрозой ядерной безопасности на крупнейшей АЭС Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.

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Что известно о взрывах вблизи Запорожской АЭС

По данным сотрудников МАГАТЭ, два громких взрыва прогремели в воскресенье, 5 января, около 12:45 и 15:45.

Сейчас МАГАТЭ еще не смогло подтвердить какое-либо влияние. Команда МАГАТЭ также сообщила, что неоднократно слышала пулеметные очереди, которые доносились с территории объекта,

– говорят в агентстве.

В то же время там заявили, что им известно о "вероятной атаке беспилотника на учебно-тренировочный центр ЗАЭС, непосредственно за пределами периметра станции". Однако, по сообщениям, пострадавших, жертв и никакого влияния на любое оборудование АЭС в результате этой атаки не было.

Отметим, что 10 декабря российский беспилотник атаковал и нанес серьезные повреждения служебному автомобилю МАГАТЭ. В то время он двигался в направлении Запорожской АЭС. По данным агентства, сотрудники не получили ранений.