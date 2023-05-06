Возможны провокации: после заявлений россиян о ЗАЭС Федоров обратился к жителям Запорожья

Так называемый "директор" Запорожской АЭС сообщил, что работа всех энергоблоков приостановлена. Жителей временно оккупированных территорий предупреждают о возможных провокациях.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что такие действия оккупантов могут быть связаны с подготовкой провокаций. Вместе с тем, в "Энергоатоме" заявили, что изменений в ситуации вокруг ЗАЭС не зафиксировано, сообщает 24 Канал.

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Оккупанты якобы "остановили" все энергоблоки

Так называемый "директор" ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что все энергоблоки были остановлены. Причины таких действий он не назвал, однако подчеркнул, что "соблюдают все регламенты и строго контролируют радиационную безопасность".

Впоследствии Федоров объяснил, что такие заявления оккупантов могут свидетельствовать о подготовке к провокациям.

Вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ,

– подчеркнул мэр Мелитополя.

Он также призвал украинцев на временно оккупированных территориях держаться как можно дальше от мест пребывания оккупантов, а также избегать скоплений.

"Энергоатом" опроверг заявления оккупантов

В НАЭК "Энергоатом" прокомментировали заявления оккупантов по остановке всех энергоблоков на Запорожской АЭС. Там утверждают, что заявления россиян – это фейк.

Станция сейчас не производит электрическую энергию, зато потребляет ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей. Пять энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок – в состоянии горячей остановки.

"Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности", – заявили в "Энергоатоме".