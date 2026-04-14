Внешнее электроснабжение на ЗАЭС полностью отсутствует, – МАГАТЭ

Утром 14 апреля Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение. Это произошло после отключения последней линии электропередач.

Это уже 13 раз за время войны, когда Запорожская АЭС теряет электроснабжение. Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Что известно о ситуации на ЗАЭС?

В результате отключения электроснабжения, на станции немедленно заработали дизельные генераторы. Таким образом удалось обеспечить необходимую энергию на ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ постоянно следит за станцией, а также ведет переговоры с Украиной и Россией по обеспечению безопасности ситуации на станции.

Потеря внешнего электроснабжения в очередной раз подчеркивает риски для ядерной безопасности во время конфликта,

– заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Также планируется проведение ремонта на другой линии электропередач на ЗАЭС, однако для этого необходимо полностью прекратить боевые действия в регионе.

В Укрэнерго подтвердили информацию об отключении электроснабжения на Запорожской АЭС, однако причины обесточивания пока выясняются.

