Таким образом, террористы не соблюдают требования по эксплуатации энергоблоков. Это может привести не только к росту отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии.
Важно МАГАТЭ одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины
Оккупанты могут вызвать радиационную аварию
Как рассказали в Энергоатоме, захватчики на временно оккупированной ЗАЭС вывели энергоблок №4 из состояния "холодная остановка" в состояние "горячая остановка". В то же время энергоблок №6 выводят из "горячего" состояния в "холодное".
Президент компании Петр Котин подчеркнул, что пребывание военных России на ЗАЭС и несоблюдение требований ведут к неизбежной деградации оборудования и систем станции.
Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии,
– подчеркнул он.
Кстати, в МАГАТЭ уже подтвердили перевод 4-го энергоблока на ЗАЭС в "горячую остановку".
Напомним, что подобные действия российских террористов уже приводили к аварийным ситуациям. Так, ранее на энергоблоке №4 в результате его разогрева произошло протекание радиоактивного теплоносителя с первого до второго контура. Это нарушение одного из барьеров на пути распространения радиоактивного загрязнения.
Что происходит на Запорожской АЭС: последние новости
- Недавно МАГАТЭ призвала Россию к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль Украины.
- На сегодняшний день на оккупированной территории Запорожской АЭС остаются мины. В МАГАТЭ выразили обеспокоенность из-за недостаточной укомплектованности станции персоналом.