Таким образом, террористы не соблюдают требования по эксплуатации энергоблоков. Это может привести не только к росту отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии.

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Оккупанты могут вызвать радиационную аварию

Как рассказали в Энергоатоме, захватчики на временно оккупированной ЗАЭС вывели энергоблок №4 из состояния "холодная остановка" в состояние "горячая остановка". В то же время энергоблок №6 выводят из "горячего" состояния в "холодное".

Президент компании Петр Котин подчеркнул, что пребывание военных России на ЗАЭС и несоблюдение требований ведут к неизбежной деградации оборудования и систем станции.

Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии,
– подчеркнул он.

Кстати, в МАГАТЭ уже подтвердили перевод 4-го энергоблока на ЗАЭС в "горячую остановку".

Напомним, что подобные действия российских террористов уже приводили к аварийным ситуациям. Так, ранее на энергоблоке №4 в результате его разогрева произошло протекание радиоактивного теплоносителя с первого до второго контура. Это нарушение одного из барьеров на пути распространения радиоактивного загрязнения.

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