Таким чином, терористи не дотримуються вимог щодо експлуатації енергоблоків. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії.

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Окупанти можуть спричинити радіаційну аварію

Як розповіли в Енергоатомі, загарбники на тимчасово окупованій ЗАЕС вивели енергоблок №4 зі стану "холодний зупин" у стан "гарячий зупин". Натомість енергоблок №6 виводять з "гарячого" стану у "холодний".

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Президент компанії Петро Котін наголосив, що перебування військових Росії на ЗАЕС і недотримання вимог ведуть до неминучої деградації обладнання та систем станції.

Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! Щодо вимог – усі енергоблоки ЗАЕС мають перебувати виключно у стані "холодний зупин". Переведення енергоблоків у більш небезпечний стан "гарячий зупин" – заборонено.

До речі, у МАГАТЕ вже підтвердили переведення 4-го енергоблока на ЗАЕС у "гарячий зупин".

Нагадаємо, що подібні дії російських терористів вже призводили до аварійних ситуацій. Так, раніше на енергоблоці №4 внаслідок його розігріву відбулось протікання радіоактивного теплоносія з першого до другого контуру. Це є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.

Важливо! ЗАЕС є найбільшою в Європі атомною станцією з шістьма реакторами. Вона була окупована на початку березня 2022 року. Тоді 4 блоки були поступово зупинені, а 2 ще працювали до вересня 2022 року.

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