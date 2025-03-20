Хорошая формула, – в ОП разъяснили предложение Трампа передать в собственность США украинские АЭС
- Дональд Трамп предложил передать контроль над украинскими АЭС США.
- Владимир Зеленский обсудил с Трампом возможность совместного управления Запорожской АЭС.
- Присутствие американских специалистов может снизить риск атак на станцию со стороны России.
Президент США Дональд Трамп предположил, что если Вашингтон будет контролировать украинские АЭС, это станет лучшей защитой для этих объектов. Вероятно, речь идет о присутствии американских специалистов на Запорожской АЭС и совместном управлении с Украиной.
Трамп надеется, что россияне не решатся атаковать станцию, если на ней будет присутствовать американский персонал. Как отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в разговоре с 24 Каналом, это, по крайней мере на время, обеспечит ЗАЭС дополнительную защиту от обстрелов.
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Что известно о судьбе других АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что во время разговора с Дональдом Трампом обсуждался вопрос возвращения Запорожской АЭС под юрисдикцию Украины. В частности, речь шла о возможном совместном управлении станцией и рассмотрение различных форматов сотрудничества. Вероятно, будет создан специальный фонд с участием американской стороны.
Это хорошая формула. Она позволит (сейчас скажу с сарказмом) объяснить России, почему они наконец отдали то, что украли у Украины. Относительно других станций, пока не понимаю, как они обсуждались,
– отметил Подоляк.
По такому сценарию, на ЗАЭС будет работать персонал с американским гражданством, что, вероятно, снизит риск атак со стороны Москвы, по крайней мере на некоторое время. Как отметил Подоляк, даже в краткосрочной перспективе дружеских отношений между США и Россией не будет.
Это конфликтность, она естественна для отношений между этими двумя государствами,
– подчеркнул он.
В общем, Путин будет пытаться создать впечатление, что готов идти на уступки Трампу. Он выражал желание отказаться от 30-дневного перемирия, но не делал этого прямо. Все переговоры Белого дома с Кремлем свидетельствуют, что Россия не готова выполнить предложение о прекращении огня.
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Путин продолжает заигрывать с Америкой, ведь без этого Россия не имеет перспектив. Поэтому Трамп считает, что если США будут присутствовать на ЗАЭС, россияне вряд ли снова будут атаковать ее.