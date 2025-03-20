Хорошая формула, – в ОП разъяснили предложение Трампа передать в собственность США украинские АЭС

Президент США Дональд Трамп предположил, что если Вашингтон будет контролировать украинские АЭС, это станет лучшей защитой для этих объектов. Вероятно, речь идет о присутствии американских специалистов на Запорожской АЭС и совместном управлении с Украиной.

Трамп надеется, что россияне не решатся атаковать станцию, если на ней будет присутствовать американский персонал. Как отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в разговоре с 24 Каналом, это, по крайней мере на время, обеспечит ЗАЭС дополнительную защиту от обстрелов.

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Что известно о судьбе других АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что во время разговора с Дональдом Трампом обсуждался вопрос возвращения Запорожской АЭС под юрисдикцию Украины. В частности, речь шла о возможном совместном управлении станцией и рассмотрение различных форматов сотрудничества. Вероятно, будет создан специальный фонд с участием американской стороны.

Это хорошая формула. Она позволит (сейчас скажу с сарказмом) объяснить России, почему они наконец отдали то, что украли у Украины. Относительно других станций, пока не понимаю, как они обсуждались,

– отметил Подоляк.

По такому сценарию, на ЗАЭС будет работать персонал с американским гражданством, что, вероятно, снизит риск атак со стороны Москвы, по крайней мере на некоторое время. Как отметил Подоляк, даже в краткосрочной перспективе дружеских отношений между США и Россией не будет.

Это конфликтность, она естественна для отношений между этими двумя государствами,

– подчеркнул он.

В общем, Путин будет пытаться создать впечатление, что готов идти на уступки Трампу. Он выражал желание отказаться от 30-дневного перемирия, но не делал этого прямо. Все переговоры Белого дома с Кремлем свидетельствуют, что Россия не готова выполнить предложение о прекращении огня.

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Путин продолжает заигрывать с Америкой, ведь без этого Россия не имеет перспектив. Поэтому Трамп считает, что если США будут присутствовать на ЗАЭС, россияне вряд ли снова будут атаковать ее.