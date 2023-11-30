Для украинских защитников есть определенные угрозы оккупантам. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Шарп, отметив, что все будет зависеть от количества сил и средств россиян.

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Какими могут быть планы врага в Запорожском направлении

Россияне активизировались в Запорожье, в том числе на Токмакском направлении. Этому есть объяснение.

Российская оборонительная доктрина подразумевает контратаки при первой возможности. Это касается и района Вербового и Роботино. Тем более что украинские наступательные действия по сравнению с летом и началом осени сейчас менее активны,

– заметил Давид Шарп.

Оккупанты контратакуют даже на местном уровне и малыми силами. При этом ВСУ создали выступление, вклинивание в российскую оборону как раз в направлении Токмака, Роботино и Вербового.

"Любое вклинивание имеет и обратную сторону. С одной стороны, ты наступаешь и расширяешься, но с другой стороны, когда вклинивание становится статическим – его удобно атаковать", – подчеркнул военный эксперт.

Судя по всему, россияне пытаются по мере наличия резервов реализовать наступление с фланга и "в лоб". Однако сейчас эти атаки не имеют успехов и не масштабны.

Давид Шарп о действиях россиян на Запорожском направлении: смотреть видео

Однако есть угроза, что при увеличении резервов ситуация может стать похожей на происходящее возле Авдеевки. Ведь она также захвачена с флангов и россияне пытаются атаковать там, чтобы оцепить город, хоть пока безрезультатно.

Подводя итог, можно ожидать дальнейшую активизацию россиян на Запорожском направлении. Однако это только при наличии у них сил и средств.

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