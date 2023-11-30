Для украинских защитников есть определенные угрозы оккупантам. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Шарп, отметив, что все будет зависеть от количества сил и средств россиян.
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Какими могут быть планы врага в Запорожском направлении
Россияне активизировались в Запорожье, в том числе на Токмакском направлении. Этому есть объяснение.
Российская оборонительная доктрина подразумевает контратаки при первой возможности. Это касается и района Вербового и Роботино. Тем более что украинские наступательные действия по сравнению с летом и началом осени сейчас менее активны,
– заметил Давид Шарп.
Оккупанты контратакуют даже на местном уровне и малыми силами. При этом ВСУ создали выступление, вклинивание в российскую оборону как раз в направлении Токмака, Роботино и Вербового.
"Любое вклинивание имеет и обратную сторону. С одной стороны, ты наступаешь и расширяешься, но с другой стороны, когда вклинивание становится статическим – его удобно атаковать", – подчеркнул военный эксперт.
Судя по всему, россияне пытаются по мере наличия резервов реализовать наступление с фланга и "в лоб". Однако сейчас эти атаки не имеют успехов и не масштабны.
Давид Шарп о действиях россиян на Запорожском направлении: смотреть видео
Однако есть угроза, что при увеличении резервов ситуация может стать похожей на происходящее возле Авдеевки. Ведь она также захвачена с флангов и россияне пытаются атаковать там, чтобы оцепить город, хоть пока безрезультатно.
Подводя итог, можно ожидать дальнейшую активизацию россиян на Запорожском направлении. Однако это только при наличии у них сил и средств.
Какая ситуация на фронте: актуальные новости
- Русский активность на Авдеевском направлении не уменьшается. В частности, за минувшие сутки 29 ноября, провели штурмы возле Ивановского и Андреевского, правда, безрезультатно. Силы обороны отразили 4 вражеских атаки, и также продолжают штурмовать позиции оккупантов южнее Бахмута.
- Из-за неблагоприятных погодных условий вражеские обстрелы на фронте несколько уменьшились. Однако сейчас россияне снова возобновили активность. В частности, они вдвое увеличили интенсивность как артиллерийских, так и воздушных обстрелов.
- Тем временем в Херсонской области украинские военные продолжают расширять новые плацдармы. Чем больше Силам обороны удается подвинуть врага, тем больше вероятность для украинского наступления в сторону временно оккупированного Крымского полуострова.