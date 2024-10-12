Интенсивность боев на Запорожье возрастет, враг готовится, – Братчук

Украинские защитники сообщают, что на Запорожском направлении оккупанты могут пойти в активный штурм. Россияне якобы уже к этому готовы.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что затишье на этом направлении никогда не было. Штурмы происходят, а над регионом постоянно работает вражеская авиация.

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Какова ситуация в Запорожье

Российские самолеты беспрестанно работают над гражданскими, по линии боестолкновения. Определенные штурмовые группы пытаются не просто влиять на нашу оборону, а хотя бы увидеть, как будут реагировать ВСУ, какие силы привлечены.

Интенсивность боевых действий может возрасти, в том числе и на Запорожском направлении, в этом нет никаких сомнений. Враг готовится, а эти признаки подготовки сегодня очевидны,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Пока не говорится о стратегическом наступлении на Запорожье. Но интенсивность штурмов может увеличиться. На территории, где действует группировка вражеских войск "Днепр", интенсивность боев возросла и на Приднепровском направлении. Поэтому Запорожье не является исключением.

Ситуация в Запорожской области: смотрите на карте

Здесь есть два элемента – авиационная компонента и подготовка пехоты. Враг переходит к той фазе войны, когда использует эти два компонента. Ведь со всем остальным у него возникают проблемы.

"Я не скажу, что у россиян заканчивается техника, но ресурсы становятся меньше. В частности это благодаря ударам по нефтеперерабатывающим заводам, артиллерийским складам и хранилищам", – подытожил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".