Запорожская ОВА опровергла фейк оккупантов о так называемом плане удара по Мелитополю

Российские оккупанты отличились очередным фейком. Они говорили, что ВСУ якобы хотят нанести ракетные удары кассетными бомбами по Мелитополю.

Более того, захватчики даже знали якобы точное время бомбардировки. Называли промежуток между 14:00 и 15:00 19 марта. Запорожская ОВА оперативно опровергла эту ложь.

По теме На Херсонщине люди продолжают выходить на митинги против оккупантов

Такую дезинформацию сейчас распространяют среди горожан оккупанты, разгоняя мелитопольцев по домам. Это фейк, ВСУ не воюет со своими,

– отметили в администрации.

Там заверили, что это только коварная провокация рашистов.

Общая ситуация в Запорожье на 19 марта: смотрите видео