Об этом написал в своем фейсбуке ее коллега и друг Константин Алексеенко. Ранее было известно, что оккупанты повезли Ирину в Донецк для проведения "следственных действий".

Недавно Россияне на Запорожье похитили жену украинского военного

Держали в камере с женами военных

Ирину 26 марта вызвали на 10 минут поговорить, а потом даже без документов просто забрали. Ее отвезли в Донецк, где "шили" уголовную статью.

После этого почему-то перевели в оккупированный поселок городского типа Старобешево. Там женщину держали в камере с волонтерами и женами украинских военных.

Что мы и кого мы уже не привлекли, чтобы вытащить ее оттуда. И даже не знаю, что сработало. Только в пятницу ее отпустили,

– написал Константин Алексеенко.

Об освобождении из плена сказали не сразу. Журналист объяснил это тем, что нужно было дождаться пока Ирина не будет в безопасности.

Была серьезная причина похищения

Вернулась ли женщина полностью невредимой – неизвестно. Однако самое важное, что Ирина уже дома со своим ребенком. Журналистка работала на сайте "Депо", в газете "Суббота плюс" и была собкором УНИАН. Однако причиной похищения была не профессиональная деятельность.

Ирину обвиняли в поддержке и укрывательстве украинских военных. Перед тем, как ее похитить, россияне пришли в местную больницу и убили нескольких раненных бойцов ВСУ. Вероятно, там они узнали, что женщина как-то помогала нашим военным.

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