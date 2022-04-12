Про це написав у своєму фейсбуці її колега та друг Констянтин Олексієнко. Раніше було відомо, що окупанти повезли Ірину в Донецьк для проведення "слідчих дій".
Нещодавно Росіяни на Запоріжжі викрали дружину українського військового
Тримали в камері з дружинами військових
Ірину 26 березня викликали на 10 хвилин поговорити, а потім навіть без документів просто забрали. Її відвезли в Донецьк, де "шили" кримінальну статтю.
Після цього чомусь перевели в окуповане селище міського типу Старобешеве. Там жінку тримали в камері з волонтерами та дружинами українських військових.
Що ми та кого ми вже не залучили, щоб витягти її звідти. І навіть не знаю, що спрацювало. Лише у п'ятницю її відпустили,
– написав Констянтин Олексієнко.
Про звільнення з полону сказали не одразу. Журналіст пояснив це тим, що потрібно було дочекатися поки Ірина не буде в безпеці.
Була серйозна причина викрадення
Чи вернулася жінка повністю неушкодженою – невідомо. Проте найважливіше, що Ірина вже вдома зі своєю дитиною. Журналістка працювала на сайті "Депо", в газеті "Субота плюс" і була власкором УНІАН. Проте причиною викрадення була не професійна діяльність.
Ірину звинувачували в підтримці й переховуванні українських військових. Перед тим, як її викрасти, росіяни прийшли в місцеву лікарню та вбили кількох ранених бійців ЗСУ. Ймовірно, там вони взнали, що жінка якось допомагала нашим військовим.
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