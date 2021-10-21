Запорожский железорудный комбинат начал проект, который позволит больше развивать регион

Запорожский железорудный комбинат начал масштабный проект – строительство нового вентиляционного ствола, который позволит значительно увеличить добычу руды и развить регион.

Первый колышек в новое строительство торжественно забили руководители предприятия и акционеры. Среди последних – украинская компания "Метинвест" и словацкая "Минерфин", которая с 90-х годов помогает в развитии перспективного предприятия в Украине.

Запорожская аглоруда – лучшая на территории Украины, поэтому мы и входили в 90-х годах сюда, потому что мы очень верили в качество этой руды. На многих территориях добывается руда подземным путем, поэтому я думаю, что это уникальный проект в рамках мировой добычи железорудного сырья,

– поделился генеральный директор компании "Минерфин", акционер ЗЖРК Ян Модер.

Строительство вентиляционного ствола обойдется в почти 82 миллиона долларов. Но благодаря этому проекту комбинат наладит добычу руды из новых месторождений и горизонтов и ежегодно будет увеличивать объемы производства. Этого ждут как европейские партнеры, так и украинские металлурги, которые требуют больше качественного сырья.

Нам жизненно необходимо инвестировать в собственное производство, в собственную добычу, наращивать объемы добычи, для того, чтобы иметь стабильную сырьевую базу для дальнейшего развития металлургических предприятий,

– пояснил генеральный директор ОАО Запорожсталь Александр Мироненко.