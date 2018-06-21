Запорожский чиновник сбежал в Крым: мужчина подозревается в преступлении

Руководитель Запорожского управления водных ресурсов сбежал в оккупированный Крым после внесения залога. Чиновник подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Во время расследования подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тысяч гривен. Чиновника освободили из СИЗО после внесения залога, после чего он выехал из Запорожья на оккупированную территорию Крыма.

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Сейчас судья выдал разрешение на привод подозреваемого для участия в суде об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об осуществлении специального досудебного расследования.

Расследование проводится и в отношении других должностных лиц из управления водных ресурсов, среди которых фигурирует заместитель главы ведомства.