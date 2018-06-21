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Запорізький чиновник втік до Криму: чоловік підозрюється у злочині

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У прокуратурі сповістили про втечу запорізького чиновника до Криму
У прокуратурі сповістили про втечу запорізького чиновника до Криму / Фото з вільних мереж

Керівник Запорізького управління водних ресурсів втік до окупованого Криму після внесення застави. Чиновник підозрюється у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

Під час розслідування підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 128 тисяч гривень. Чиновника звільнили з СІЗО після внесення застави, після чого він виїхав із Запоріжжя на окуповану територію Криму.

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Наразі суддя видав дозвіл на привід підозрюваного для участі в суді про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Вирішується питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Розслідування проводиться і щодо інших посадових осіб з управління водних ресурсів, серед яких фігурує заступник глави відомства.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Запоріжжя Анексія Криму Новини Криму Хабар Корупція
Джерело: 24 канал
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