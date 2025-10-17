Президент Украины заявил о значительных успехах украинских сил на Запорожском направлении. В то же время аналитики сообщили, что россиянам все же удалось получить контроль над некоторыми населенными пунктами в этом регионе.

По состоянию на 17 октября оккупантам удалось продвинуться около трех сел Запорожской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Какая ситуация на фронте сейчас?

Аналитики DeepState обновили информацию о ситуации на фронте. По состоянию на 17 октября 2025 года оккупанты зашли в три села Запорожской области: Полтавка, Новоивановка и Малиновка.

Ситуация в Полтавке в Запорожье: смотрите на карте

Оккупанты в селе Новоивановка Запорожской области: смотрите карту

Село Малиновка Запорожской области: смотрите карту

Что известно об успехах украинских военных?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные имеют успех в Запорожье, в частности воины продвинулись на более чем три километра вблизи Орехова.

А ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Силы обороны успешно восстанавливают контроль над территорией Запорожской области.

В частности, подразделения 24-го отдельного штурмового батальона Айдар вместе с бойцами 33-го отдельного штурмового полка восстановили контроль над населенным пунктом Малые Щербаки, что в Запорожской области.

Какова ситуация на других направлениях?