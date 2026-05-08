Потери огромные, – Братчук рассказал, к чему россияне прибегают на Запорожском направлении

Российская армия несет невероятные потери на Запорожском направлении. Однако каждый раз противник пытается возобновлять штурмовые действия.

Как рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, Запорожское направление остается приоритетным для российской армии.

Как россияне действуют на Запорожском направлении?

Сергей Братчук заметил, что россияне не могут взять Орехов "в лоб", поэтому пытаются его обойти. Хотя по некоторым векторам здесь нашим Силам обороны удалось врага остановить.

По его словам, на Гуляйпольском отрезке тоже у противника не получается взять населенный пункт "в лоб" и двигаться дальше по направлению. Поэтому россияне стремятся максимально обрезать логистику нашей группировке войск на Запорожском фронте, чтобы усложнить украинским воинам оборону.

Как отметил представитель Украинской добровольческой армии, россияне пытаются обходить юго-западнее Гуляйполя.

В целом на Южном фронте вражеские действия довольно интенсивные. Хотя у России там колоссальные потери, но по крайней мере пока им хватает живой силы.

Они много теряют и сразу пытаются возобновлять штурмовые действия этими смертниками. Насколько хватит их, я думаю, через некоторое время мы увидим, но пытаются поддерживать этот темп,

– сказал Братчук.

Поэтому, констатировал он, Запорожское направление остается приоритетным для противника.

Кстати! Военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко считает, что у России есть 3 замысла на летнее наступление. Первый – попытка истощать позиции украинских бойцов, постоянно держа в напряжении. Второй – концентрация на Донецкой области, параллельно не уменьшая присутствия вглубь Запорожской и Днепропетровской областей и создание буферной зоны в Харьковской и Сумской. Третий – давление с воздуха на украинский тыл.

Какая ситуация на фронте?

В Институте изучения войны отметили, что российские войска активизируют наступление на Купянском направлении накануне 9 мая. Как отметил представитель украинской бригады, противник таким образом пытается продемонстрировать успехи на поле боя, однако не осуществляет крупных групповых или механизированных штурмов.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский рассказал, что россияне усилили наступательные действия фактически по всему фронту и осуществляют перегруппировку войск.

Также Александр Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают выполнять задачи на территории Курской области. Главнокомандующий ВСУ отметил, что залогом успеха является активная оборона и инициатива на поле боя.