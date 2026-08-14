Начальник отдела связи 44-й отдельной артиллерийской бригады Максим Коломиец по прозвищу "Хитрый" рассказал 24 Каналу, что дроны значительно расширили возможности артиллерии, однако полностью заменить ее не могут. Особенно это становится очевидным при поражении больших скоплений техники и личного состава или в сложных погодных условиях.

Почему артиллерия по-прежнему необходима на фронте?

Максим Коломиец отметил, что артиллерия и разведывательные беспилотники должны работать в тесном взаимодействии. Дроны помогают быстро выявлять цели, после чего артиллерия может оперативно наносить по ним удар.

Он рассказал, что российская артиллерия на Запорожском направлении в основном действует по отработанной схеме. Сначала разведывательные беспилотники противника сканируют территорию, после чего оккупанты наносят удары по заранее определенным координатам.

Какова ситуация на Запорожском направлении: карта

Россияне по-прежнему используют советские артиллерийские системы, в частности "Гиацинт-Б", "Град" и другое вооружение. При этом их возможности на южном участке фронта уже не дают такого преимущества, как раньше.

Могу с уверенностью сказать: сейчас на южном участке фронта, именно на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, уже нет такого преимущества, как раньше в артиллерии,

– сказал начальник отдела связи бригады.

Оккупанты местами даже опасаются открыто использовать артиллерию и выводить ее на позиции, поскольку украинские силы могут быстро обнаружить и уничтожить вооружение.

Почему враг не может провести масштабное наступление?

По словам Коломийца, у россиян пока нет достаточных ресурсов для масштабных штурмов с использованием большого количества бронетехники. Одной из причин является специфика местности – значительная часть Запорожского направления представляет собой открытую степную территорию.

Военный о боях в Запорожье: видео

Он отметил, что перемещение большого количества техники или личного состава на открытой местности быстро замечают и пытаются уничтожить. Кроме того, ситуацию существенно изменили развитие артиллерии, беспилотников и дистанционного минирования.

В настоящее время россияне не формируют больших скоплений личного состава. Кое-где противник может собирать роты или несколько рот для проведения разведки, однако украинские военные стараются выявлять такие группы еще на начальном этапе и наносить по ним удары.