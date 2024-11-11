Пойдут ли россияне в большое наступление на Запорожье до конца года

Российские оккупанты время от времени активизируются на отдельных участках фронта в Запорожской области. Иногда звучат опасения, что там начнется новое большое наступление захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что в Запорожской области продолжаются бои различной интенсивности. Где-то фиксируют меньше пехотных штурмов, но идет больше различных обстрелов.

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Будет ли наступление на Запорожье до конца года

Как отметил Мусиенко, российские оккупанты время от времени лезут на Времевском выступе. Также ситуация иногда активизируется на Ореховском направлении. Параллельно захватчики обстреливают прифронтовые населенные пункты и само Запорожье.

Сейчас россияне маневрируют вдоль линии фронта и продолжают накапливать войска, ведь в свое время они перебросили некоторые подразделения на Курское направление.

Сейчас оккупанты хотят прозондировать линию соприкосновения и выявить слабые места, чтобы ударить туда в будущем. Наше командование это понимает. Россияне применяют меньшие группы, чтобы быть мобильными и продвигатьcz вдоль более широкой линии фронта,

– подчеркнул Мусиенко.

Какая ситуация в Запорожской области: смотрите карту боевых действий

На сегодня нельзя сказать, что враг концентрирует огромные силы, чтобы достичь прорыва на Запорожском направлении. Оккупанты неоднократно пробовали прорвать на Юге украинские линии обороны, но им не удавалось этого делать.

Для наступления на Запорожье у них сил не хватает. Но они имеют достаточно личного состава, чтобы постоянно держать в напряжении и давить на линии фронта, время от времени увеличивая интенсивность огня. Но не более. Значительных достижений или продвижений у них тут не было,

– подчеркнул Мусиенко.