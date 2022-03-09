Согласно приказу президента по мобилизации, на военную службу призывают резервистов и военнообязанных. Речь прежде всего о тех, кто находится в запасе и не забронирован на период мобилизации.
Читайте также Чтобы шли на войну: в России студентов призывного возраста отчисляют с вузов
Предельный возраст для военнослужащих
Как сообщили в Запорожском областном ТЦК и СП, согласно закону предельный возраст среди военных, которых будут призывать:
- до 60 лет – рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава;
- до 65 лет – высшего офицерского состава.
Военнообязанные или резервисты должны прийти по вызову, где их примут на учет и определят их назначение.
Заметим, что за уклонение от призыва на мобилизацию "светит" лишение свободы от 3 до 6 лет.
Подробно – Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!