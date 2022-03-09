Согласно приказу президента по мобилизации, на военную службу призывают резервистов и военнообязанных. Речь прежде всего о тех, кто находится в запасе и не забронирован на период мобилизации.

Читайте также Чтобы шли на войну: в России студентов призывного возраста отчисляют с вузов

Предельный возраст для военнослужащих

Как сообщили в Запорожском областном ТЦК и СП, согласно закону предельный возраст среди военных, которых будут призывать:

до 60 лет – рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава;

до 65 лет – высшего офицерского состава.

Военнообязанные или резервисты должны прийти по вызову, где их примут на учет и определят их назначение.

Заметим, что за уклонение от призыва на мобилизацию "светит" лишение свободы от 3 до 6 лет.

Подробно – Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!