Відповідно до наказу президента щодо мобілізації, на військову службу призивають резервістів та військовозобов'язаних. Мовиться насамперед про тих, хто перебуває у запасі та не заброньований на період мобілізації.

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Граничний вік для військовослужбовців

Як повідомили у Запорізькому обласному ТЦК та СП, відповідно до закону граничний вік серед військових, яких призиватимуть:

до 60 років – рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу;

до 65 років – вищого офіцерського складу.

Військовозобов'язані або резервісти повинні прийти за викликом, де їх візьмуть на облік та визначать їхнє призначення.

Зауважимо, що за ухилення від призову на мобілізацію "світить" позбавлення волі від 3 до 6 років.

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