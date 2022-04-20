Оккупантам удалось захватить комбинат с помощью коллаборантов. Об этом сообщил владелец компании "Агрокоин", в которую входит предприятие, 20 апреля.

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Наше предприятие, а именно тепличный комбинат Энергодар, было захвачено оккупантами в содействии коллаборантов,

– пишет владелец Андрей Черный.

Предприниматель говорит, что ни он, ни работники не контролируют отгрузку продукции. Выручку оккупанты используют в своих целях.

Он также сообщил, что украинские власти знают о преступлении, поэтому все незаконные действия фиксируют.

"Также происходит фиксация всех покупателей нашей украденной продукции и будет расцениваться как закупка ворованного!" – подчеркнул Черный.

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