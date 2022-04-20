Окупантам вдалося захопити комбінат за допомогою колаборантів. Про це повідомив власник компанії "Агрокоін", до якої входить підприємство, 20 квітня.

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Наше підприємство, а саме тепличний комбінат Енергодар, було захоплено окупантами в сприятті колаборантів,

– пише власник Андрій Чорний.

Підприємець каже, що ні він, ні працівники вже не контролюють відвантаження продукції. Виторг окупанти використовують у своїх цілях.

Він також повідомив, що українська влада знає про злочин, тому всі незаконні дії фіксують.

"Також відбувається фіксація всіх купців нашої вкраденої продукції і буде розцінюватися як закупівля краденого!" – наголосив Чорний.

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