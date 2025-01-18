"Далгакиран Украина" обеспечила Запорожской области часть резервной генерации

Компания "Далгакиран компрессор Украина", специализирующаяся на производстве компрессорного оборудования, поставила запорожскому концерну "Городские тепловые сети" когенерационные установки, которые частично обеспечат область необходимой электрогенерацией.

Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас проводятся работы по пусконаладке и вводу оборудования в эксплуатацию. После завершения всех испытаний, установки смогут обеспечивать Запорожье частью необходимой резервной генерации.

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Как "Далгакиран Украина" помогла Запорожской области

В общем "Далгакиран компрессор Украина" до конца 2024 года поставила Запорожской области три когенерационные установки мощностью 2500 кВт, как и предусматривали тендерные условия. Энергетическое оборудование было приобретено за счет ЮНИСЕФ и частично за счет местного бюджета.

Как отметил председатель Запорожской облгосадминистрации Иван Федоров во время инспектирования одного из объектов, где как раз завершается процесс пусконаладочных работ, по состоянию на начало 2025 года для объектов тепло- и водоснабжения Запорожской области уже введено в эксплуатацию более 30 МВт дополнительной электрогенерации, четверть из которой – 7,5 МВт – обеспечили установки "Далгакиран". В 2025 году планируется увеличить этот показатель еще на 100 МВт.

"Это очередной успешный кейс для нашей компании. "Далгакиран" уже имеет удачный опыт поставки оборудования электрогенерации для поддержания работы критической инфраструктуры. За пять месяцев в 2023 году мы выполнили проект для "Харьковводоканала" – поставили и запустили резервное питание для бесперебойной подачи воды. Теперь наши когенерационные установки помогают преодолевать последствия войны и жителям Запорожской области, обеспечивая электрогенерацию. Мы этим гордимся", – отметил директор "Далгакиран компрессор Украина" Вячеслав Динков.

Напомним, указанная поставка оборудования является частью проекта запуска альтернативных источников электрогенерации на критически важных для населения объектах тепло- и водоснабжения, что сейчас внедряется в Запорожской области. В частности, в рамках этого проекта в августе 2024 году состоялся тендер на поставку и ввод в эксплуатацию когенерационных установок для тепловых сетей области.

Победителем тендера стала компания "Далгакиран компрессор Украина", что вовремя выполнила все свои обязательства – поставила заказанное оборудование в течение 90 дней, а ввела его в эксплуатацию в течение 60 дней, что является чрезвычайно коротким сроком для таких работ.

Компания "Далгакиран компрессор Украина" была основана в 2005 году как украинское представительство международной группы Dalgakiran Kompresor. Ее основной вид деятельности – производство, поставка и обслуживание компрессорного оборудования, промышленных генераторов, насосов, систем охлаждения и другого энергетического оборудования.