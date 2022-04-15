В Запорожской области россияне похитили 10 городских голов и депутатов

15 апреля 2022 , 11:11
Читати новину українською

Источник:

телеграм Александра Старуха

В Запорожской области российские оккупанты похитили сотни людей. Среди них 10 должностных лиц и местных политиков.

Место нахождения похищенных украинцев неизвестно. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Обратите внимание Рэкет и запугивание: в Запорожской ОВА рассказали о террористических методах российских оккупантов

Кого похитили оккупанты

Глава ОВА призвал максимально распространять информацию о похищенных людях, чтобы весь мир о них услышал и они смогли вернуться в свои семьи.

Российские оккупанты похитили:

  • Сергея Приму – председателя Мелитопольского районного совета. Оккупанты 13 марта забрали его из дома;
  • Виктора Дудку – депутата Запорожского облсовета от партии "Слуга народа". 6 апреля оккупанты похитили его из собственного дома;
  • Евгения Матвеева – мэра Днепрорудного. Россияне ворвались в его дом 13 марта и похитили;
  • Ирину Липку – мэра Молочанска. Ее похитили 31 марта из собственного дома;
  • Ивана Самойдюка – первого заместителя мэра Энергодара. Похитили на блокпосту возле Благовещенки 19 марта;
  • Александра Чуба – заместителя Токмакского городского головы. Похитили на блокпосту в Васильевке 2 апреля.
  • Владимира Рыкуна – председателя Михайловского поселкового совета. Похитили 6 апреля с рабочего места;
  • Алексея Юрченко – управляющего делами исполкома Бердянского горсовета. Похитили 6 апреля из гуманитарного центра;
  • Алексея Дибровского – депутата Пологовского горсовета. Похищен в селе Вербовое 25 марта.

К теме – ситуация в Запорожской области: смотрите видео

 

Автор: Іван Магуряк