В Запорожской области россияне похитили 10 городских голов и депутатов

В Запорожской области российские оккупанты похитили сотни людей. Среди них 10 должностных лиц и местных политиков.

Место нахождения похищенных украинцев неизвестно. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Кого похитили оккупанты

Глава ОВА призвал максимально распространять информацию о похищенных людях, чтобы весь мир о них услышал и они смогли вернуться в свои семьи.

Российские оккупанты похитили:

Сергея Приму – председателя Мелитопольского районного совета. Оккупанты 13 марта забрали его из дома;

– председателя Мелитопольского районного совета. Оккупанты 13 марта забрали его из дома; Виктора Дудку – депутата Запорожского облсовета от партии "Слуга народа". 6 апреля оккупанты похитили его из собственного дома;

– депутата Запорожского облсовета от партии "Слуга народа". 6 апреля оккупанты похитили его из собственного дома; Евгения Матвеева – мэра Днепрорудного. Россияне ворвались в его дом 13 марта и похитили;

– мэра Днепрорудного. Россияне ворвались в его дом 13 марта и похитили; Ирину Липку – мэра Молочанска. Ее похитили 31 марта из собственного дома;

– мэра Молочанска. Ее похитили 31 марта из собственного дома; Ивана Самойдюка – первого заместителя мэра Энергодара. Похитили на блокпосту возле Благовещенки 19 марта;

– первого заместителя мэра Энергодара. Похитили на блокпосту возле Благовещенки 19 марта; Александра Чуба – заместителя Токмакского городского головы. Похитили на блокпосту в Васильевке 2 апреля.

– заместителя Токмакского городского головы. Похитили на блокпосту в Васильевке 2 апреля. Владимира Рыкуна – председателя Михайловского поселкового совета. Похитили 6 апреля с рабочего места;

– председателя Михайловского поселкового совета. Похитили 6 апреля с рабочего места; Алексея Юрченко – управляющего делами исполкома Бердянского горсовета. Похитили 6 апреля из гуманитарного центра;

– управляющего делами исполкома Бердянского горсовета. Похитили 6 апреля из гуманитарного центра; Алексея Дибровского – депутата Пологовского горсовета. Похищен в селе Вербовое 25 марта.

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