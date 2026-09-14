Такого нет нигде в мире, – морпех из США рассказал, что его поразило на Запорожском направлении

Запорожское направление остается одним из ключевых на фронте, а характер боевых действий там за последние месяцы заметно изменился. Наряду с тактикой подразделений меняются и технологии, которые военные используют непосредственно на передовой.

Ветеран морской пехоты США Мэтью Сэмпсон, воевавший на стороне Украины, в эфире 24 Канала рассказал о своей новой поездке в Запорожье после шестимесячного перерыва. Увиденное там позволило ему сравнить, как изменилась работа украинских подразделений и что сейчас играет все большую роль в обеспечении фронта.

Роботы все больше берут на себя работу

Сэмпсон вернулся на Запорожское направление примерно через полгода после предыдущей поездки. В 2022–2024 годах он много воевал в этом районе, поэтому хорошо знает местность и поддерживает связь с бойцами и командирами, которые сейчас остаются на передовой.

Некоторых бойцов и командиров я знаю уже четыре года. Между нами есть доверие, поэтому они честно рассказывают и о хорошем, и о плохом, чтобы показать реальную ситуацию на передовой,

– рассказал Сэмпсон.

За шесть месяцев больше всего изменилось использование наземных роботизированных комплексов. Их значительно активнее привлекают к эвакуации раненых и обеспечению позиций, снижая необходимость отправлять людей по опасным маршрутам.

Большинство раненых, которых вывозят с передовой, сейчас эвакуируют с помощью наземных комплексов. Некоторые подразделения говорят, что около 90% боеприпасов, еды, воды и медикаментов им уже доставляют наземные дроны. Никогда в истории человечества мы не видели такого количества роботов, которые играют столь важную роль в работе подразделений на передовой,

– подчеркнул ветеран морской пехоты США.

Такое применение НРК за полгода стало значительно более масштабным и уже охватывает не только снабжение, но и одну из самых рискованных задач – эвакуацию раненых с передовых позиций.

Россия преувеличивает свои успехи на фронте

Запорожское направление Сэмпсон называет одним из наиболее знакомых для себя и в то же время стратегически важным из-за Запорожской атомной электростанции. Несколько лет назад он сам участвовал в операциях, целью которых было возвращение станции под украинский контроль.

По последним сообщениям, на одну потерю с украинской стороны приходится примерно семь потерь с российской. Это очень серьезное преимущество,

– сказал Семпсон.

Такая картина, по его оценке, существенно отличается от той, которую Москва пытается показать внешней аудитории. Российская сторона постоянно говорит о продвижении, хотя реальные темпы наступления не соответствуют этой картине.

Россия умеет очень убедительно лгать. Они лгут самим себе, всему миру и собственным гражданам, создавая искаженную картину происходящего,

– подчеркнул ветеран морской пехоты США.

Ветеран морской пехоты США оценил ситуацию на Запорожском направлении: смотрите видео