Ветеран морської піхоти США Меттью Семпсон, який воював за Україну, в ефірі 24 Каналу розповів про свою нову поїздку на Запоріжжя після шестимісячної перерви. Побачене там дозволило йому порівняти, як змінилася робота українських підрозділів і що зараз відіграє дедалі більшу роль у забезпеченні фронту.

Роботи дедалі більше беруть на себе роботу

Семпсон повернувся на Запорізький напрямок приблизно через пів року після попередньої поїздки. У 2022 – 2024 роках він багато воював у цьому районі, тому добре знає місцевість і підтримує зв'язок із бійцями та командирами, які нині залишаються на передовій.

Деяких бійців і командирів я знаю вже чотири роки. Між нами є довіра, тому вони чесно розповідають і про хороше, і про погане, щоб показати реальну ситуацію на передовій,

– розповів Семпсон.

За шість місяців найбільше змінилося використання наземних роботизованих комплексів. Їх значно активніше залучають до евакуації поранених і забезпечення позицій, зменшуючи потребу відправляти людей на небезпечні маршрути.

Більшість поранених, яких вивозять із передової, зараз евакуюють наземними комплексами. Деякі підрозділи кажуть, що близько 90% боєприпасів, їжі, води й медичних засобів їм уже доставляють наземні дрони. Ніколи в історії людства ми не бачили такої кількості роботів, які відіграють настільки важливу роль у роботі підрозділів на передовій,

– наголосив ветеран морської піхоти США.

Таке застосування НРК за пів року стало значно масштабнішим і вже охоплює не лише постачання, а й одну з найризикованіших задач – вивезення поранених із передових позицій.

Росія перебільшує свої успіхи на фронті

Запорізький напрямок Семпсон називає одним із найбільш знайомих для себе і водночас стратегічно важливим через Запорізьку атомну електростанцію. Кілька років тому він сам брав участь в операціях, метою яких було повернення станції під український контроль.

За останніми повідомленнями, на одну втрату з українського боку припадає приблизно сім втрат з російського. Це дуже серйозна перевага,

– сказав Семпсон.

Така картина, за його оцінкою, суттєво відрізняється від тієї, яку Москва намагається показувати зовнішній аудиторії. Російська сторона постійно говорить про просування, хоча реальні темпи наступу не відповідають цій картині.

Росія вміє дуже переконливо брехати. Вони брешуть самим собі, усьому світу й власним громадянам, створюючи викривлену картину того, що відбувається,

– наголосив ветеран морської піхоти США.

Ветеран морської піхоти США оцінив ситуацію на Запорізькому напрямку: дивіться відео