В Генштабе ВСУ говорят, что наступательные действия россияне совершают при поддержке артиллерии. Также вражеские артиллерийские подразделения активно действовали на Южнобужском направлении.

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Вражеские артиллеристы вели огонь по позициям наших подразделений

Российские военные обстреливали позиции наших подразделений. Кроме того, работала и российская авиация – над огневым поражением определенных объектов. Россияне продолжали штурмовые действия в направлении Александровки, однако успеха не имели.