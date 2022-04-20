У Генштабі ЗСУ кажуть, що наступальні дії росіяни здійснюють за підтримки артилерії. Також ворожі артилерійські підрозділи активно діяли на Південнобузькому напрямку.

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Ворожі артилеристи вели вогонь по позиціях наших підрозділів

Російські військові обстрілювали позиції наших підрозділів. Окрім того, працювала і російська авіація – над вогневим ураженням певних об'єктів. Росіяни продовжували штурмові дії у напрямку Олександрівки, проте успіху вони не мали.