ЗАЭС впервые за 4 месяца подключили к резервной линии, – МАГАТЭ отметила "хрупкую" ситуацию

Запорожская атомная станция (ЗАЭС) впервые за четыре месяца была подключена к единственной доступной резервной линии электропередач.

Об этом сообщили в МАГАТЭ 3 июля, отмечая, что ситуация остается "чрезвычайно хрупкой".

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Ситуация "хрупкая"

Запорожская атомная электростанция была вновь подключена к единственной доступной резервной линии электропередач через 4 месяца после ее потери, но ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно хрупкой во время войны и не является устойчивой,

– отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Подключение ЗАЭС к линии 330 кВ является важным шагом, поскольку в последние месяцы ЗАЭС возлагалась на единую магистральную линию 750 кВ для внешней электроэнергии. Она необходима для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности. До начала войны, в феврале 2022 года, в нем было четыре линии 750 кВ.

! Теперь линия 330 кВ находится под напряжением и сохраняется как резервная и готовая к питанию ЗАЭС, если линия 750 кВ станет недоступной или поврежденной.

Несмотря на то, что повторное подключение резервной линии электропередач является положительным, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке.

– добавил Гросси.

Кратко о ситуации на ЗАЭС