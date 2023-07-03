ЗАЭС впервые за 4 месяца подключили к резервной линии, – МАГАТЭ отметила "хрупкую" ситуацию
Источник:МАГАТЕ
Запорожская атомная станция (ЗАЭС) впервые за четыре месяца была подключена к единственной доступной резервной линии электропередач.
Об этом сообщили в МАГАТЭ 3 июля, отмечая, что ситуация остается "чрезвычайно хрупкой".
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Ситуация "хрупкая"
Запорожская атомная электростанция была вновь подключена к единственной доступной резервной линии электропередач через 4 месяца после ее потери, но ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно хрупкой во время войны и не является устойчивой,
– отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Подключение ЗАЭС к линии 330 кВ является важным шагом, поскольку в последние месяцы ЗАЭС возлагалась на единую магистральную линию 750 кВ для внешней электроэнергии. Она необходима для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности. До начала войны, в феврале 2022 года, в нем было четыре линии 750 кВ.Важно ! Теперь линия 330 кВ находится под напряжением и сохраняется как резервная и готовая к питанию ЗАЭС, если линия 750 кВ станет недоступной или поврежденной.
Несмотря на то, что повторное подключение резервной линии электропередач является положительным, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке.
– добавил Гросси.
Кратко о ситуации на ЗАЭС
- Еще 1 марта 2023 года была повреждена резервная линия электропередач 330 кВ на правом берегу Днепра. А 9 марта в результате российских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи.
- ЗАЭС семь раз теряла электроснабжение вне площадки, что заставляет ее временно использовать аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии.
- Что касается угрозы радиационной аварии на ЗАЭС, то ситуация угрожающая. Глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты заминировали ставок-охладитель на станции.
- По последним данным разведки, оккупанты постепенно покидают территорию Запорожской атомной станции.