Бывший сотрудник охраны президента США тренирует Запорожскую ТрО

Доброволец из Канады стал инструктором Запорожской бригады территориальной обороны. Раньше он входил в команду охраны президентов США и королевы Англии.

После полномасштабного российского вторжения в Украину канадец вступил в ряды Интернационального легиона ВСУ, а сейчас передает свой опыт запорожским терроборонцам.

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Что известно об инструкторе Запорожской ТРО

Канадец с позывным Hund 30 лет прослужил в полиции и входил в команду охраны первых лиц государств – президентов США, премьер-министров Канады, королевы Англии и принца, а также нынешнего английского короля Чарльза.

После начала полномасштабной войны в Украине Hund вступил в международный легион. Мужчина был убежден, что благодаря своему опыту сделает вклад в победу Украины.

У меня была 30-летняя карьера в полиции, я входил в команду телохранителей мировых лидеров. Я был в реальных боевых условиях, где полицейского могут зарезать, избить, застрелить или убить. И это была моя повседневная работа. Я служил в армии, но уволился, потому что Канада живет в мире,

– сказал Hund.

Почему Hund приехал в Украину

Муж признался, что мирная жизнь – не для него. Он хотел быть в боевых условиях, поэтому вступил в ряды полиции, где понял, что "опасность ждет тебя все время, не только во время войны". Поэтому, когда началось полномасштабное вторжение, без страха приехал помогать украинцам.

Украина отлично справляется, но ей нужна помощь, ей нужна помощь всего мира. Именно поэтому я здесь, чтобы помочь, как это делал как полицейский. Помочь людям, которые готовы бороться, но им нужно больше ресурсов, денег, опыта и тренировок, чтобы победить великана. Я всегда был воином, я был первым в семье, кто пошел служить в армию, а затем в полицию. Я всегда хотел помочь, если кого-то подавляю и всегда прихожу на помощь,

– добавил инструктор.