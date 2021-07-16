Исторический эксперимент: в заповеднике Львовщины возводят славянский дом Х века

На Львовщине в заповеднике "Древний Плиснеск" реконструкторы возводят славянский дом Х века. Все желающие могут наблюдать за этим процессом и даже присоединиться к историческому эксперименту.

При строительстве соблюдают аутентичную технологию, а чертежи создали по схемам, которые археологи обнаружили во время раскопок. Исторический эксперимент будет иметь продолжение – в доме попытается пожить семья реконструкторов, Мария и Ярема Иванцивы.

К теме Поселение трипольцев V тысячелетия до нашей эры нашли на Хмельнитчине

Когда в Плиснеске жили славянские племена

Заповедник "Древний Плиснеск" расположен в селе Подгорцы на Львовщине. Примерно с VII века в Плиснеске жили славянские племена карпатских хорватов, но их в Х веке завоевал князь Владимир Великий.

Город на некоторое время пришел в упадок, а затем пережил свой расцвет уже в составе Киевской Руси. И именно славянский период сейчас воспроизводят реконструкторы. Размеры и способ строительства соответствующего дома неслучайны, параметры археологи выяснили во время раскопок.

"Стены сделаны из обычного булыжника, который не является тесаным, просто очищенный от коры. Есть несколько основных столбов, их может быть больше или меньше, сейчас их 9", – объяснил реконструктор и работник заповедника "Древний Плиснеск" Ярема Иванцив.

В заповеднике "Древний Плиснеск" строят славянский дом: смотрите видео

Реконструкторы придерживаются аутентичной технологии

В вопросе строительства реконструкторы придерживаются аутентичной технологии. Крышу перекроют камышом, а внутри жилища воссоздали печь. Места в такой комнате совсем мало, но когда-то там могла ютиться семья из 5 – 6 человек.

В течение месяца семья реконструкторов Иванцивых живет в шатре. Но уже через неделю – две они переселятся в дом. Дети реконструкторов тоже помогают родителям в строительстве. Это будет первый соответствующий эксперимент в Украине.



Крышу дома перекроют камышом / Скриншот с ютуб-канала "Древний Плеснеск"

"Во время этого проекта мы понимаем больше их (славянский – 24 канал) быт, их философию, что с одной стороны они владели разными интересными технологиями, а с другой – были очень неприхотливы в быту и были минималистами. Они не делали больше, чем им нужно. Это полезный урок для современного человека", – рассказала реконструктор Мария Иванцив.

Археологические раскопки возле строительства

В то же время рядом со строительством в заповеднике продолжаются археологические раскопки, сейчас нашли 3 жилья времен славянских племен. Также наткнулись на керамику и скелет – древнерусское захоронение женщины. Руководитель Плиснесской археологической экспедиции Андрей Филипчук рассказал, что речь идет о захоронении.

За работой археологов и реконструкторов в заповеднике "Древний Плиснеск" может понаблюдать каждый желающий. Дом Х века будет стоять как инсталляция, чтобы ее могли рассматривать посетители.