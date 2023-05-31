Украина призывает не продлевать запрет на импорт зерна: у Еврокомиссии другое мнение на этот счет

В Брюсселе министр аграрной политики Украины Николай Сольский призвал европейских коллег не продлять запрет на импорт украинской аграрной продукции. В Киеве надеются найти решение, однако запрет может быть продлен и после 5 июня, по меньшей мере, до конца октября.

Об этом передает корреспондентка 24 Канала София Назаренко. Она рассказала о заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства в Брюсселе.

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Украина не хочет обращаться в суд и пытается возобновить экспорт

Противниками импорта украинской аграрной продукции стали главные союзники Украины на поле боя, кроме Венгрии. Уже почти месяц Украина не экспортирует в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника. Такая ситуация уже негативно отразилась на экономике Украины.

Украинский министр агрополитики Николай Сольский считает, что отказ пяти государств-членов ЕС импортировать украинскую продукцию продиктован политическим, а не экономическим решением. В частности, Украина поставляла рапс и во время полномасштабного вторжения, однако ограничения возникли только сейчас по непонятным причинам. Поэтому, по словам Сольского, необходимо чтобы Евросоюз провел исследование и создал план действий.

В ходе общения с журналистами Сольский отметил, что эта ситуация не повлияла на отношения между Польшей и Украиной.

Все знают, что мы друзья, а между друзьями и членами семьи нормально иметь дискуссию,

– сказал министр.

В комментарии 24 Каналу министр агрополитики Украины заявил, что украинская сторона надеется найти конструктивное решение вместе с европейскими коллегами. В Киеве категорически выступают против, чтобы запрет продлевался, поскольку россияне будут продолжать провоцировать разъединение Европы.

Мы понимаем, что здесь нет идеальных решений. Решение о продлении этого запрета – это самое худшее решение, которое может быть, поэтому нужно искать другие варианты. В случае продления запрета будет увеличение проблемы, поскольку россияне будут стараться использовать это в своих интересах,

– сказал Сольский, отметив, что переговоры между партнерами продолжаются.

На вопрос журналистов, будет ли Украина обращаться в суд в случае продления запрета, министр ответил, что это станет понятно через несколько недель. Однако Сольский отметил, что Украина не хочет иметь дополнительных сложных ситуаций.

По словам главы Министерства аграрной политики, продление запрета на экспорт для украинских фермеров будет означать еще большее усложнение их деятельности и это точно не то, что они ожидают от своих европейских коллег.

Спекуляция украинским зерном на внешних рынках

На вопрос журналистов, проводит ли Украина или ЕС расследование о возможной спекуляции дешевым украинским зерном на внешних рынках, Сольский не ответил. По его словам, любые торговцы преследуют цель получить прибыль, поэтому отличить спекулянта от трейдера трудно.

Или кто этим злоупотребляет? Если он (трейдер – 24 Канал) может заработать 10 долларов, а он старается заработать 50, то такие злоупотребления бывают,

– сказал глава Министерства аграрной политики.

Присоединение Украины к внутреннему рынку ЕС может быть сложным процессом

На фоне ситуации с блокированием экспорта зерна странами-членами, можно сделать вывод, что внутренний рынок ЕС уже распределен. Поэтому аграрная Украина может столкнуться со сложностями во время присоединения к внутреннему рынку Евросоюза после получения членства.

Министр агрополитики Украины призывает воспринимать нынешнюю ситуацию как опыт, поскольку конкуренция будет высокой в аграрной сфере после вступления Украины в ЕС.

"Мы уже наконец-то получим реальный серьезный опыт того, как будет происходить, когда мы будем членом ЕС, потому что нас такими уже многие воспринимают", – сказал Сольский в комментарии 24 Каналу, подчеркнув, что Украина будет отстаивать свои интересы.

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Министр аграрной политики Украины заявил, что уже есть первые наработки. В ходе сегодняшнего заседания он объяснил коллегам необходимые шаги для Украины вместе с Румынией и Молдовой, чтобы усилить экспорт зерна через Дунай. Кроме того, есть идеи по транспортировке товара через балтийские порты.

Польский еврокомиссар выступает за продление запрета

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский во время пресс-конференции заявил, что после выступления украинского министра агрополитики, еврокомиссары подробно рассмотрят возможность продления запрета на импорт украинского зерна. По словам польского еврокомиссара, лично он выступает за продление запрета на импорт зерна, по меньшей мере, до конца октября 2023 года.

Войцеховский отметил, что украинские фермеры также страдают от продаж своей продукции в соседних странах.

"Я считаю, что для Украины тоже не очень хорошо, если происходит эта трансграничная торговля, которая совсем не выгодна украинским фермерам. Евросоюзу это тоже невыгодно, потому что зерну лучше идти в страны, где его ждут в рамках ЕС. Сегодня мы услышали, что Испания, Португалия нуждаются в украинском зерне", – сказал Войцеховский.

Напомним, что пострадавшим фермерам из Польши, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии Еврокомиссия предложила выделить 100 миллионов евро. Наибольшую сумму получит Польша – 39,33 миллиона евро. Сейчас все еще ведутся переговоры по выделению денег Венгрии.

Еврокомиссар Войцеховский заверил, что выделение этих денег не будет подвергнуто сомнению во время голосования в комитете.

"Действительно, эти страны настолько пострадали от этого импорта, что это, вероятно, убедило государства-члены, что это справедливый критерий", – сказал он.

Отметим, по данным Politico, компромиссом между Еврокомиссией и пятью государствами восточной Европы не удовлетворены другие 12 государств-членов. В частности, министры из Франции, Германии, Нидерландов, Ирландии, Греции, Австрии, Бельгии, Хорватии, Люксембурга, Эстонии, Дании и Словении призвали к срочному "разъяснению" соглашения, которое, по их словам, Комиссия заключила "без консультаций с государствами-членами".

Окончательное решение о продлении или снятии запрета экспорта еще не приняли. Сначала этот вопрос должны обсудить все еврокомиссары, а затем сообщить о своем вердикте.