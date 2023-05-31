Про це передає кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко. Вона розповіла про засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства у Брюсселі.

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Україна не хоче звертатися до суду та намагається відновити експорт

Противниками імпорту української аграрної продукції стали головні союзники України на полі бою, окрім Угорщини. Вже майже місяць Україна не експортує до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини пшеницю, кукурудзу, ріпак та соняшникове носіння. Така ситуація вже негативно вплинула на економіку України.

Український міністр агрополітики Микола Сольський вважає, що відмова п'яти держав-членів ЄС імпортувати українську продукцію продиктована політичним, а не економічним рішенням. Зокрема, Україна постачала ріпак і до повномасштабного вторгнення, проте обмеження виникли лише зараз за незрозумілих причин. Тому, за словами Сольського, необхідно, щоб Євросоюз провів дослідження та створив план дій.

Під час спілкування із журналістами Сольський зазначив, що ця ситуація не вплинула на відносини між Польщею та Україною.

Усі знають що ми друзі, а між друзями та членами родини нормально мати дискусію,

– сказав міністр.

У коментарі 24 Каналу міністр агрополітики України заявив, що українська сторона сподівається знайти конструктивне рішення разом із європейськими колегами. У Києві категорично виступають проти, аби заборона подовжувалась, оскільки росіяни продовжуватимуть провокувати роз'єднання Європи.

Ми розуміємо, що тут немає ідеальних рішень. Рішення про продовження цієї заборони це найгірше рішення, яке може бути, тому треба шукати інші варіанти. У разі продовження заборони буде збільшення проблеми, оскільки росіяни будуть старатися використати це у своїх інтересах,

– сказав Сольський, зазначивши, що переговори між партнерами продовжуються.

На запитання журналістів, чи буде звертатися Україна до суду у разі продовження заборони, міністр відповів, що це стане зрозуміло за декілька тижнів. Проте, Сольський зазначив, що Україна не хоче мати додаткових складних ситуацій.

За словами очільника Міністерства аграрної політики, продовження заборони на експорт для українських фермерів означатиме ще більше ускладнення їхньої діяльності й це точно не те, що вони очікують від своїх європейських колег.

Спекуляція українським зерном на зовнішніх ринках

На питання журналістів, чи проводить Україна або ЄС розслідування щодо можливої спекуляції дешевим українським зерном на зовнішніх ринках, Сольський не відповів. За його словами, будь-які торгівці мають на меті отримати прибуток, тому відрізнити спекулянта від трейдера важко.

Чи хтось цим зловживає? Якщо він (трейдер – 24 Канал) може заробити 10 доларів, а він старається заробити 50, то такі зловживання бувають,

– сказав очільник Міністерства аграрної політики.

Доєднання України до внутрішнього ринку ЄС може бути складним процесом

На фоні ситуації з блокуванням експорту зерна країнами-членами, можна зробити висновок, що внутрішній ринок ЄС вже розподілений. Через це аграрна Україна може зіткнутися зі складнощами під час приєднання до внутрішнього ринку Євросоюзу після отримання членства.

Міністр агрополітики України закликає сприймати нинішню ситуацію як досвід, оскільки конкуренція буде високою в аграрній сфері після вступу України до ЄС.

"Ми вже нарешті отримаємо реальний серйозний досвід того, як буде відбуватися, коли ми будемо членом ЄС, тому що нас такими вже багато хто сприймає", – сказав Сольський у коментарі 24 Каналу, наголосивши, що Україна буде відстоювати свої інтереси.

Київ та ЄС працюють над удосконаленням коридорів солідарності

Міністр аграрної політики України заявив, що вже є перші напрацювання. Під час сьогоднішнього засідання він пояснив колегам необхідні кроки для України разом із Румунією та Молдовою, щоб посилити експорт зерна через Дунай. Крім того, є ідеї щодо транспортування товару через балтійські порти.

Польський єврокомісар виступає за продовження заборони

Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський під час пресконференції заявив, що після виступу українського міністра з агрополітики, єврокомісари детально розглянуть можливість продовження заборони на імпорт українського зерна. За словами польського єврокомісара, особисто він виступає за продовження заборони на імпорт зерна, щонайменше до кінця жовтня 2023 року.

Войцеховський зазначив, що українські фермери також страждають від продажу своєї продукції у сусідніх країнах.

"Я вважаю, що для України також не дуже добре, якщо відбувається ця транскордонна торгівля, яка зовсім не вигідна українським фермерам. Євросоюзу це також невигідно, тому що зерну краще йти в країни, де його чекають в рамках ЄС. Сьогодні ми почули, що Іспанія, Португалія потребують українського зерна", – сказав Войцеховський.

Нагадаємо, що постраждалим фермерам з Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини Єврокомісія запропонувала виділити 100 мільйонів євро. Найбільшу суму отримає Польща – 39,33 мільйона євро. Зараз все ще ведуться переговори щодо виділення грошей Угорщині.

Єврокомісар Войцеховський запевнив, що виділення цих грошей не буде поставлено під сумнів під час голосування у комітеті.

"Дійсно, ці країни настільки постраждали від цього імпорту, що це, ймовірно, переконало держави-члени, що це справедливий критерій", – сказав він.

Зазначимо, за даними Politico, компромісом між Єврокомісією та п'ятьма державами східної Європи не задоволені інші 12 держав членів. Зокрема, міністри з Франції, Німеччини, Нідерландів, Ірландії, Греції, Австрії, Бельгії, Хорватії, Люксембургу, Естонії, Данії та Словенії закликали до термінового "роз'яснення" угоди, яку, за їх словами, Комісія уклала "без консультацій з державами-членами".

Остаточне рішення щодо продовження чи зняття заборони експорту ще не прийняли. Спочатку це питання повинні обговорити усі єврокомісари, а згодом повідомити про свій вердикт.