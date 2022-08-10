Эмбарго ЕС и Британии на импорт угля из России вступило в силу

С 10 августа вступает в силу решение ЕС и Великобритании по прекращению импорта российского угля. Его приняли в ответ на войну России против Украины.

Ембарго на импорт российского угля вошло в 5-й санкционный пакет, который утвердил ЕС в апреле. Таким образом, Россия потеряет около 8 миллиардов евро дохода в год.

Обратите внимание Жуткий обстрел Днепропетровщины и 9 уничтоженных вражеских самолетов: основное за 168 день войны

Эмбарго на импорт российского угля

Решение предусматривало, что с августа вводится запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России,

– говорится в сообщении.

В Великобритании запрет начал действовать еще 21 июля. Это касалось импорта нефти и нефтепродуктов, угля и продуктов из угля и золота, а также приобретение, поставка и доставка, прямо или опосредованно, этих товаров.

Решение также запрещает техническую помощь, финансовые услуги и средства, а также брокерские услуги, связанные с этими товарами.

В ОП уже отреагировали на эмбарго

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил о вступлении в силу эмбарго ЕС и Британии на импорт российского угля в своем телеграмм-канале .

Он отметил, что теперь нужно газовое эмбарго. Ведь это ускорит процесс разрушения экономики России.

Обратите внимание – оперативная информация о ситуации на фронте от Генштаба: видео