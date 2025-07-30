В Верховной Раде появился законопроект №13548, который предусматривает полный запрет на изготовление, импорт, продажу и оборот электронных сигарет, жидкостей к ним и заправочных контейнеров. Инициативу подала группа народных депутатов 28 июля.

Документ также предусматривает ответственность за нарушение новых норм, включая штрафные санкции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект №13548 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения запрета на производство, импорт и введение в оборот электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".

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Что предлагает законопроект?

Проект закона предлагает:

прекратить производство и импорт электронных устройств для курения;

изъять из оборота заправочные контейнеры и жидкости к электронным сигаретам;

запретить любую форму господдержки, связанной с этой сферой;

ввести штрафы и другие виды ответственности за нарушение новых норм.

Согласно информации Центра общественного здоровья Минздрава, около 70% ежедневных курильщиков в возрасте 18 – 29 лет, пользуются именно электронными устройствами. Из них 37% выбирают табачные изделия для нагревания, а 36% - электронные сигареты.

Особое беспокойство вызывает подростковая аудитория: среди подростков 13 – 15 лет 40% хотя бы раз употребляли электронные сигареты, каждый пятый подросток этого возраста регулярно пользуется вейпами, а среди старших (15 – 16 лет) половина имеет опыт их употребления, а каждый пятый ответил, что употреблял электронные сигареты в течение последних 30 дней.

Справка: Электронные сигареты создают аэрозоль из нагретой жидкости. В них может содержаться никотин (даже в "безникотиновых") и другие химические вещества. Основными ингредиентами, которые ускоряют испарение жидкости являются пропиленгликоль и глицерин, которые являются токсичными. Токоферол (витамин Е), что также есть в составе вещества может вызвать раздражение при вдыхании, а ацетальдегид и фольмальдегид являются канцерогенами.

В пояснительной записке к законопроекту приведены данные, которые свидетельствуют о вреде электронных сигарет:

В 2019 году в США зафиксировано более 3000 случаев EVALI (поражение легких, вызванного вейпингом), около 70 случаев имели летальный исход. Чаще всего болезнь связана с вдыханием ацетата витамина Е;

Использование диацетила в ароматизаторах может вызвать развитие облитерирующего бронхиолита – болезни, которую еще называют "попкорновыми легкими";

Вдыхание масел из вейпов вызывает липоидную пневмонию – воспаление легких, вызванное жироподобными веществами.

Также отмечается, что несмотря на запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним в Украине, система контроля остается неэффективной, и молодежь имеет свободный доступ к таким изделиям.