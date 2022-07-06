Что ждет нардепов и депутатов местных советов от запрещенных партий: объяснение Минюста

Суд запретил Коммунистическую партию Украины. Денис Малюська рассказал, что ждет депутатов, входящих в эту и другие партии, которые попали в своеобразный черный список в нашем государстве.

Как отметил министр юстиции Украины, говорится не только о Коммунистической партии, но и еще о 14 других. Некоторые из них – сильные игроки на политическом поле, подчеркнул он во время телемарафона. В то же время Денис Малюська объяснил, что ожидает депутатов запрещенных партий как в Верховной Раде, так и на местах, передает 24 канал.

Читайте также Ночные взрывы в Одессе и уничтоженные враги на Юге: основное за 133 день войны

В парламенте уже есть соответствующий законопроект

Например, если говорить о местных советах, то сейчас вопрос, связанный с депутатами партий, запрещенных Украиной, пока не урегулирован законом. И здесь нет ничего удивительного, ведь сами судебные процессы большие, быстрые и массированные. И вообще никто не ожидал, что придется в рекордно короткие сроки прекращать деятельность сразу нескольких партий.

Денис Малюська подчеркнул, что война изменила много всего. В частности, продемонстрировала, каковы идеологии ряда партий. Поэтому в парламенте находится законопроект. Его цель – регуляция судьбы фракций тех партий, которые запрещены в Украине. Он будет трактовать деятельность и местных советов.

На местах возможны даже перевыборы

Что касается местных советов, то депутаты согласно законопроекту потеряют свой мандат. Если окажется, что количество этих избранников будет ключевым, то в таких местных советах могут провести перевыборы. Также предусмотрен механизм замены. В случае недееспособности таких советов их полномочия могут выполнять военные администрации.

Народных депутатов "кенселить" не будут

Более сложная история с народными депутатами. По словам Малюськи, прекращение деятельности партии не тождественно потере мандата. Для этого он привел пример ОПЗЖ. Якобы фракцию распустили, но ее депутаты остались в Верховной Раде.

В то же время, он отметил, что судьба депутатов того же ОПЗЖ регулируется отдельным законом. Соответствующая схема несколько отличается от той, которая касается народных избранников в местных советах.

Ключевая история: фракция – невозможна, деятельность политической фракции – невозможна. Однако индивидуальные депутаты, которые избирались, они сохраняют свой мандат,

– подчеркнул Малюська.

В то же время следует понимать, что за такими депутатами внимательно следят. Это делают для того, чтобы они не могли использовать те же схемы манипуляций или иного влияния на общество, из-за которых, собственно, и отменили деятельность их партий. В таком случае народных избранников может ожидать уголовная ответственность. Но следует понимать, что о лишении мандата речь не идет.

Напомним, что восьмой апелляционный суд 5 июля принял решение о запрете Коммунистической партии Украины. Согласно ему, все имущество, принадлежавшее партии, перейдет в собственность государства.

Окружной административный суд Киева запретил деятельность партии еще в 2015 году. Тогда же был принят закон о декоммунизации. Но представители партии обжаловали решение в апелляции, поэтому оно так и не вступило в силу. Соответственно, партия продолжала свою деятельность.

Достойно внимания – Кулеба объяснил, когда Беларусь может напасть на Украину: смотрите видео