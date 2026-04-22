Запрет въезда в ЕС российским боевикам является очень важным шагом, –Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал сигнал вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас о запрете на въезд в ЕС российским боевикам. Он назвал это "очень важным шагом".

Глава МИД подчеркнул, что это справедливый шаг. Об этом сообщил Андрей Сибига.

Как Сибига прокомментировал возможный запрет?

Кая Каллас 21 апреля 2026 года во время выступления на пресс-конференции заявила, что до ближайшего заседания Европейского Совета внесет предложение о запрете на въезд в ЕС российским боевикам.

В конце концов, к июньскому заседанию Европейского Совета мы внесем предложения по ограничению въезда бывших российских боевиков в Европейский Союз,

– заявила Каллас.

Андрей Сибига положительно отреагировал на такое заявление и сообщил, что полностью поддерживает сигналы от Европы и готовность к запрету.

Это своевременный и важный шаг, который продемонстрирует каждому россиянину: подписывая контракт на участие в преступной войне агрессии против Украины, он также подписывает для себя запрет на въезд в Европу,

– написал Сибига.

Он отметил, что такая позиция является справедливой, а лица, которые участвуют в войне против Европы и ее государств, не должны иметь права на въезд в страны ЕС. Также он призвал государства-члены Евросоюза поддержать соответствующее решение.

