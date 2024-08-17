Верховная Рада даст религиозным организациям 9 месяцев на лишение связей с РПЦ, – Стефанчук

В ближайшие дни Верховная Рада рассмотрит законопроект о запрете русской церкви в Украине. После этого религиозные организации будут иметь 9 месяцев на лишение связей с РПЦ.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, работа над этим проектом продолжалась с момента, когда работа парламента была заблокирована.

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Когда Верховная Рада будет голосовать за запрет РПЦ

Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о запрете РПЦ на ближайшем пленарном заседании. В работе над соответствующим законопроектом участвовали и юридические службы, и большое количество депутатов.

Народные депутаты работали над шлифовкой этого законопроекта и буквально вчера, где-то около двух ночи, мы завершили все консультации. Сегодня уже утром комитет рассмотрел ее и принял уточненную редакцию. И знаете, очень хорошо, что было время довести его до определенного уровня совершенства. Потому что очень много поправок, прежде всего юридического характера, которые нам удалось имплементировать для того, чтобы сделать этот законопроект рабочим,

– сказал Руслан Стефанчук.

По его словам, законопроект будет вынесен в зал в гораздо лучшем качестве, чем был раньше. Спикер Верховной Рады убежден, что народные депутаты поддержат документ, и Россия больше не будет иметь доступа к церквям и религиозным организациям в Украине.

Законопроект №8371 предусматривает немедленный запрет РПЦ, а украинские религиозные организации, которые подозревают в сотрудничестве с российской церковью, будут иметь 9 месяцев, чтобы разорвать связи с Москвой.

То есть через 9 месяцев организации, на которые будет распространяться закон, могут быть признаны в суде такими, прекратившими свою деятельность,

– подытожил Стефачнук.

К слову, в субботу, 17 августа, Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законопроект о запрета деятельности религиозных организаций, связанных с РПЦ. Там убеждены, что это решение будет способствовать победе Украины.