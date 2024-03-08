Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак, отметив, что он приветствует решение общины крупнейшего храма в Тростянце перейти в ПЦУ. На самом деле это очень просто сделать. Весь процесс занимает буквально несколько дней.

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Евлогий уже имеет подозрение от СБУ

Как оказалось, митрополит Евлогий решил запретить господину Карпецу служить в течение 25 лет. Символично, что такие действия делает поп, у которого уже есть подозрение от СБУ.

Я читал это распоряжение – и у меня волосы встали дыбом. Ему запретил служить кгбшный поп. А в конце там вообще были предложения вроде "если он будет служить, то это не считается. Вино не будет превращаться в кровь, а вода – в священную воду. И мы его будем называть Иудой",

– сказал Бицак.

Ситуация является абсолютно неадекватной. Нельзя позволить пророссийским попам "линчевать" людей, которые решили перейти в ПЦУ. Эти люди не могут управлять нашими церквями.

Если бы дали добро, то мы бы этих батюшек под ручки вывели бы и отправили в Россию, где они хотят служить. На российском языке читают проповеди. Это очень неуместно. Считаю, что СБУ должна максимально этим вопросом заниматься и достичь таки того, чтобы российские попы не руководили нашими церквями,

– подчеркнул Бицак.

Запрет УПЦ МП: коротко