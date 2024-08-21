"Отбросить наконец российское ярмо": Епифаний заявил, что готов к диалогу с Онуфрием

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что готов к диалогу с митрополитом УПЦ МП Онуфрием. Он также призвал верующих в Украине отбросить российское ярмо.

Об этом митрополит Епифаний заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Он в очередной раз озвучил призыв к митрополиту УПЦ МП Онуфрию и тем, кто находится с ним

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Епифаний готов к диалогу с Онуфрием

Епифаний прокомментировал закон о запрете УПЦ МП, который 20 августа приняла Верховная Рада. По его словам, закон дает возможность всем религиозным структурам, которые еще не сделали этого полностью освободиться от контроля Москвы.

Мы со своей стороны снова и снова призываем всех православных в Украине, которые еще этого не сделали, отбросить наконец это российское ярмо. Мы открыты к диалогу без предусловий,

– сказал митрополит Киевский и всея Украины.

Епифаний подчеркнул, что ПЦУ все время поддерживала необходимость защитить украинское религиозное пространство от использования украинских общин российскими религиозными центрами.

Мы обращаемся, мы открыты, мы протянули нашу руку митрополиту Онуфрию, епископату и духовенству с призывом начать диалог без предварительных условий. Мы обращаемся к верующим. Ведь от них зависит наше общее украинское будущее. Ведь каждая община, согласно украинскому законодательству, и согласно новому принятому закону, имеет возможность изменить свою юрисдикцию... Мы готовы к единению в это не простое время испытания войной, когда агрессор пытается нас уничтожить,

– заявил Епифаний.

К слову, ранее Никита Потураев объяснил, что после принятия закона о запрете русской церкви в Украине, религиозные организации будут иметь 9 месяцев на лишение связей с РПЦ. Этот срок нужен для соблюдения всех законных процедур.