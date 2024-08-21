Быстрого перехода, к сожалению, не будет: нардеп объяснила, как будет работать запрет УПЦ МП

Верховная Рада приняла долгожданный закон о запрете деятельности УПЦ МП в Украине. Религиозные общины должны разорвать связи с РПЦ и быстрыми эти процессы не будут.

Об этом 24 Каналу сказала народный депутат Наталья Пипа, отметив, что нет никаких ожиданий относительно того, что все в УПЦ МП вдруг покаются.

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Общины УПЦ МП должны перейти в другие церкви

Нардеп отметила, что закон вступит в силу через 30 дней после подписания президентом и его обнародования. Украина старается быть правовым государством и выполнять международные нормы, поэтому за один день все не изменится – это долгий путь.

Быстрых механизмов решений, к сожалению, нет,

– сказала Наталья Пипа.

По ее словам, УПЦ МП имеет около 7 – 8 тысяч приходов. А каждый приход – это отдельное юридическое лицо с собственным уставом, в котором в основном указано об их связи с Москвой.

Большинству людей понятно, что эта так называемая церковь не имела ничего общего с религией. Поэтому, подчеркнула она, есть понимание того, что закрывается не церковь, а часть российской ФСБ.

У общины УПЦ МП будет 9 месяцев на расторжение связей с РПЦ и переход к другому престолу. Это может быть как ПЦУ, так и УГКЦ, или даже Румынская православная церковь либо Греческая православная церковь.

Что будет, если общины УПЦ этого не сделают

Наталья Пипа отметила, что нет ожиданий относительно того, что все в УПЦ МП вдруг покаются, а священники сознательно изменились. После того, как произойдет переход общин в новую церковь, СБУ все равно должна следить и при необходимости реагировать.

Если будут доказательства о том, что они работают против Украины, отцы прежде всего, но могут быть и прихожане. Прихожане ответственность несут как обычные граждане, а священники, соответственно, как лица священнического сана,

– отметила нардеп.

Этого, заметила она, нет отдельно прописанного в законодательстве, но есть понимание.

По ее словам, если общины не переходят в новую церковь, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести должна работать с их уставами, и если они не отреагируют, тогда можно подавать в суд.

Понятно, что процессы быстрыми не будут. Ведь, как заметила Наталья Пипа, судебная система у нас еще далека от того, какой она должна быть. Но это впервые Украина имеет законный механизм, как запрещать церковные и религиозные организации, которые управляются страной-агрессором.

Она отметила, что в законе нет упоминания, что запрещается Московский патриархат, речь идет именно о соответствующих церковных и религиозных организациях.